«Верёвка и мыло» – украинский чемпион по боксу предложил повеситься киевским декоммунизаторам

Украинские чиновники, которые занимаются искоренением советских наименований улиц и сносом советских памятников, во-первых, вносят раскол в общество, а во-вторых – должны уничтожить, в том числе и себя, как бывших активных членов КПСС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил многократный чемпион мира по боксу из Украины, уроженец Крыма Александр Усик.

По его словам, декоммунизацию на Украине необходимо прекратить как можно скорее.

«Считаю, что ее вообще не нужно делать, потому что Советского Союза у нас вообще нет... Чтобы называть улицы новыми именами, нужно строить новые города. И делать там новые улицы, а не переименовывать старые.

Во-первых, переименование улицы – это затраты, которые не нужны стране сейчас. Во-вторых, это станет проблемой для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется улица, им главное, чтобы был хлебушек. Не надо переименовывать! Не нужно переименовывать!

Ничего не будет от того, что мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы только народ разделим. Пятерым нравится, пятерым – нет.

А те люди, которые хотят это провести, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся. Потому что они родились в Советском Союзе. Потому что они делают декоммунизацию себя. Некоторые люди, которые это делают, вообще в партиях были», – цитирует Усика Youtube-канал «Эхо Бондаренко».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.04.20

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