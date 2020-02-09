В Киеве собираются лишить монумент «Родина-мать» огромного герба СССР

Директор «украинского института наиональной памяти» Антон Дробович настаивает на демонтаже герба СССР со 102-метрового монумента «Родина-мать» в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в эфире украинского телевидения.

При этом Дробович, вопреки мнению подавляющего большинства экспертов, утверждает, что демонтаж герба «технически возможен».

«Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело», – приводит слова чиновника РИА Новости.

«Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции (срока полномочий) все это было (осуществлено) цивилизованным способом», – рассуждает Дробович, обещая не сносить сам памятник.

«Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура», – поспешил объяснить он.

Напомним, предыдущая инициатива Антона Дробовича по сносу монумента «Легендарная Тачанка» в Каховке закончилась грандиозным скандалом.

Министерству культуры Украины пришлось предпринимать срочные меры, чтобы успокоить взбунтовавшуюся общественность и отменить скандальное решение института Нацпамяти.

Симферополь, Валентин Карамазов

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