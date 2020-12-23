70% украинцев: Всё плохо, страна движется не туда

Экономическое положение Украины значительно ухудшилось, а дела в стране идут из рук вон плохо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, согласно последним опросам, заявляют 70 процентов украинских граждан.

Кроме того, своей главной эмоцией, характеризующей уходящий год, украинцы назвали «разочарование».

С тем, что дела в стране развиваются в правильном направлении согласны лишь 18% опрошенных.

71% граждан считает, что за последние полгода экономическое положение в стране заметно ухудшилось. Что «осталось прежним» – говорят только 17%.

Как сообщал «Новый День», все меньше граждан Украины стремятся в Евросоюз и НАТО, а большинство украинцев ждёт дальнейшего развала страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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