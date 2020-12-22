Неєвропа: все меньше граждан Украины стремятся в Евросоюз и НАТО

Все меньше украинцев мечтают, чтобы страна интегрировалась в Европу и вступила в НАТО. Таковы итоги ежегодного исследования, проведенного в начале декабря фондом «Демократические инициативы» и КМИС в 131 населенном пункте Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число украинцев, считающих, что страна должна стремиться к интеграции с Евросоюзом сокращается: год назад об этом заявляли более половины респондентов, а сейчас – 48%. Чаще всего за европейский путь развития высказываются жители западных и центральных регионов.

Число сторонников интеграции с Россией и СНГ выросло до 13%. Каждый третий выступил против каких-либо союзов, считая, что Украина должна быть независима ото всех и во всем. Подобные настроения наиболее сильны в восточной части страны. На юге сторонников евроинтеграции, России и «одиночного плавания» примерно одинаковое количество.

Число украинцев, поддерживающих вступление в НАТО сократилось до 42% – это самый низкий показатель за последние 6,5 лет. Год назад вхождения в НАТО хотели 53% жителей страны.

За венный союз с Россией высказались 11% респондентов – это самый высокий показатель за 6 лет, а по сравнению с декабрем прошлого года он вырос почти в 2 раза.

При этом растет число тех, кто считает, что Украина не должна вступать ни в какие военные союзы. На этот раз данную точку зрения поддержали 34% участников опроса против 26% в прошлом году.

Киев, Платон Ефимчук

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