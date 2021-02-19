Две трети украинцев признали, что страна находится под внешним управлением

65% украинцев согласились с тезисом «мы (Украина) находимся под внешним управлением».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего исследования, проведённого Украинским институтом будущего (UIF).

Больше всего о колониальном положении страны говорят на востоке и юге Украины – 75% и 71%, соответственно.

Между тем, в Киеве и на Западной Украине многие стесняются себе в этом признаться. С тезисом о внешнем управлении страной из-за рубежа согласны 55% киевлян и 56% галичан.

Отрицают колониальный статус страны 22% граждан Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.21

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