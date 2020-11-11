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Раскол в РПЦ

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NewDayNews.ru

Среда, 11 ноября 2020, 15:59 мск

Новости Крым

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Большинство украинцев ждёт дальнейшего развала страны

«Украина как страна разваливается и идёт к расколу». Такое мнение выразили 57,5% опрошенных граждан «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Ещё 55,1% украинцев согласились с утверждением, что «Украина стагнирует и не развивается, жизнь становится все более невыносимой».

Вариант «Украина может и медленно, но развивается» – выбрали 42,5% граждан.

Симферополь, Валентин Карамазов

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