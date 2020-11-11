Всё больше граждан Украины хотят помириться с Россией

На Украине сократилось число граждан, которые не ждут нормализации отношений с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

С предложенным социологами утверждением «Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией» согласились 56,6% опрошенных. Не верят в мир с Россией 30,1% респондентов.

Отмечается, что за последние полгода число тех, кто ждёт восстановления нормальных отношений с РФ, увеличилось на 6%. Пессимистов за то же время стало меньше на 3%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.20

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