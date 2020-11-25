Украинцы требуют от Зеленского вступить в диалог с Путиным

Без малого половина жителей Украины уверены, что Владимиру Зеленскому необходим диалог с президентом России для полного прекращения войны в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Социологической службой украинского Центра Разумкова.

Только 20 процентов украинских граждан считают, что диалог Зеленского с Путиным вредит интересам страны. Ещё 19% не верят, что диалог приведёт к миру, однако не считают его вредным для государства.

«Отвечая на вопросы социологов, 44,8% респондентов отметили, что, по их мнению, для прекращения войны на Донбассе необходим диалог с президентом России Владимиром Путиным. Еще 20,2% опрошенных считают, что диалог с Путиным вредит интересам Украины. 19,4% респондентов полагают, что диалог президента Украины с президентом РФ не способствует прекращению войны на Донбассе, но и не вредит Украине, 15,6% – затруднились ответить», – отмечают социологи.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.20

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