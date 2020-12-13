Москва рвёт последние связи с командой Зеленского

Расширение персональных санкций против украинских политиков свидетельствует о том, что Москва больше не видит перспектив сотрудничества с командой Зеленского и его партией «Слуга народа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод сделали на Украине, обратив внимание на фамилии попавших под санкции фигурантов.

Напомним, накануне правительство РФ опубиковало расширенный список граждан Украины, на которых распространяются очередные санкции. В новом списке уже 849 фамилий, до этого было 300.

Под санкциями, за небольшим исключением, оказалась, в том числе, вся парламентская фракция президента Зеленского – 217 депутатов из 246.

Как отмечает украинское издание «Страна.УА», под ограничительные меры не попали 29 «слуг народа», которые по разным причинам не голосовали за проект постановления Верховной рады №3068 с обращением к иностранным государствам и международным организациям об осуждении агрессии России против Украины.

До вчерашнего решения Москвы под санкциями уже находились откровенно антироссийские парламентские фракции – «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» и «Голос». Теперь к ним Россия отнесла и партию Зеленского «Слуга народа». Вне санкций остаётся партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Таким образом, отмечает украинское издание, Москва дала понять Зеленскому, что Россия больше не видит в нём серьёзного партнёра по переговорам и намерена игнорировать нового украинского президента так же, как игнорировала прежнего – Петра Порошенко.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для очной встречи президентов Путина и Зеленского нет предпосылок.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.12.20

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