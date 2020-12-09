Песков развеял мечты Зеленского о скорой встрече с Путиным

Для очной встречи президентов России и Украины нет предпосылок, несмотря на неоднократные попытки Владимира Зеленского договориться о проведении переговоров с Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что для такой встречи не созрела необходимая «субстанция», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в качестве такой субстанции Кремль видит выполнение Киевом всех договорённостей, оформленных на саммите лидеров стран «нормандской четвёрки» в декабре прошлого года в Париже.

«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена...

Им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции... Субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей», – приводит слова Пескова ТАСС.

«В этом плане ситуация тяжелая», – отметил пресс-секретарь президента, имея в виду, что Украина до сих пор не выполнила ни одного взятого на себя обязательства по политическому урегулированию в Донбассе.

«Но есть, безусловно, понимание глав государств, что надо двигаться вперед, главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение парижских договоренностей, в этой ситуации невыполнения – как раз Путин и Меркель решили активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников с тем, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации», – добавил Песков.

Напомним, накануне пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель сообщила, что лидеры России и Германии озабочены невыполнением политической части договорённостей в минском и нормандском форматах.

Между тем, сегодня Владимир Зеленский решил намекнуть участникам нормандского саммита, что хочет новой встречи лидеров стран четвёрки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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