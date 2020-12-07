Путин и Меркель поговорили о Донбассе и высказали озабоченность

Лидеры России и Германии удовлетворены тем, что установленное с августа перемирие в Донбассе в целом соблюдается, однако озабочены невыполнением политической части договорённостей в минском и нормандском форматах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Ангелы Меркель.

Москва вновь обвинила Киев в нежелании предоставлять особый статус Донбассу и объявлять всеобщую амнистию для участников конфликта.

«Путин и Меркель с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие в Донбассе...

Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договорённостей 2015 года, а также решений «Нормандской четвёрки», принятых год назад на саммите в Париже. Вновь указано на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств», – заявили в Кремле.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.12.20

Архитекторы раскритиковали проект яхтенной марины в Севастополе. / Беременных керчанок заставляют платно проходить обследования, предусмотренные полисом ОМС. / За выходные в Севастополе от ковида умерли 7 человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»