Зеленский отметил годовщину нормандского саммита публикацией фото с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский решил намекнуть участникам нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года, что хочет новой встречи лидеров стран четвёрки.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский президент разместил у себя в Твиттере фотографию с прошлогоднего саммита, на которой изображены Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и сам Зеленский.
«Путь к миру непростой, но знаю – мы сможем», – подписал снимок президент Украины.
Напомним, Москва пока отвергает все предложения Киева по созыву нового нормандского саммита, так как Украина не выполнила ни одного из взятых на себя в Париже обязательств по урегулированию в Донбассе.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 09.12.20
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