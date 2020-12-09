Зеленский отметил годовщину нормандского саммита публикацией фото с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский решил намекнуть участникам нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года, что хочет новой встречи лидеров стран четвёрки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский президент разместил у себя в Твиттере фотографию с прошлогоднего саммита, на которой изображены Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и сам Зеленский.

«Путь к миру непростой, но знаю – мы сможем», – подписал снимок президент Украины.

Напомним, Москва пока отвергает все предложения Киева по созыву нового нормандского саммита, так как Украина не выполнила ни одного из взятых на себя в Париже обязательств по урегулированию в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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