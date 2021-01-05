Путин не станет «стрелять себе в ногу», как украинские президенты – Песков

Украина в лице своих политических лидеров зашла за все «красные линии» и совершила целый ряд необдуманных разрушительных поступков. Однако президент РФ не станет в отместку Киеву действовать в том же стиле – его ответ, если и будет жёстким, то «продуманным и аргументированным».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Владимиру Соловьёву заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Украина сознательно перешла все «красные линии», что прямо бьёт по интересам России.

«Это страшно. Это трагедия, то, что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. Мы не склонны это (слишком остро) воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот (свержение законно избранного президента – прим. «НД») – это совсем странно», – приводит ТАСС слова Пескова.

Ведущий, рассуждая о возможных ответах Москвы на антироссийские действия Киева, заметил, что «Путин никогда и не отвечает в режиме пинг-понга».

«Ну... Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, – это не его. Реакция вдумчивая, продуманная», – подтвердил Дмитрий Песков.

«Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию», – добавил пресс-секретарь президента.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.01.21

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