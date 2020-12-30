Путин отказался поздравлять Зеленского с Новым годом

В списке поздравлений от президента России главам иностранных государств с Новым годом отсутствует фамилия украинского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на этот факт обратили внимание украинские журналисты.

Перечень новогодних поздравлений от Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Напомним, ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что президент России отказался от любых переговоров со своим украинским коллегой, потому что не видит в них никакого практического смысла.

Как сообщал «Новый День», недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского о якобы причастности СССР к Холокосту огромной ошибкой.

В свою очередь, в Госдуме заявили, что Зеленский обогнал Порошенко по градусу враждебности к РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.12.20

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