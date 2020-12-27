Зеленский обогнал Порошенко по градусу враждебности к РФ – депутат Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский почти сравнялся в русофобии с Александром Турчиновым – главой группы украинских политиков, совершивших государственный переворот в Киеве в 2014 году. До избрания президентом Петра Порошенко Турчинов фактически возглавлял Украину и развязал войну в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что Зеленский зашёл дальше Порошенко в «антироссийских импровизациях», заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал Порошенко и приближается к Турчинову, грозившемуся атомной бомбой... За словами всегда следует дела, а Зеленский в своих антироссийских импровизациях зашел слишком далеко», – приводит слова Паниной РИА Новости.

Зеленский, уверена она, пытается, таким образом, понравиться новому президенту США Джо Байдену и доказать ему, «что может быть еще более антироссийским, чем его одиозный соперник» Порошенко.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в ходе январского визита в Польшу, когда он обвинил Советский союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны, приведшей к геноциду еврейского народа, являются огромной ошибкой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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