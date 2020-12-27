«Огромная ошибка» – Кремль прокомментировал скандальные заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

Заявления президента Украины Владимир Зеленского в ходе январского визита в Польшу, когда он обвинил Советский союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны, приведшей к геноциду еврейского народа, являются огромной ошибкой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на телеканале «Россия-1» сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, украинский президент оскорбил всех – и в России, и на Украине.

«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы... (Высказывания Зеленского) сильно резанули не только слух, но и сердце не только Путина, но и огромного количества ветеранов...

Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – отметил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.12.20

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