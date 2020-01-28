Кремль отсрочил нормализацию отношений с Зеленским

Завление Владимира Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и Холокоста входит в противоречие с «робкой позитивной динамикой», наметившейся в отношениях президентов России и Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что отношения двух стран пока далеки от «тренда на нормализацию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на очередной дипломатический демарш Зеленского.

«Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах глав двух государств, отношения (России и Украины) еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», – цитирует Пескова ТАСС.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», – отметил пресс-секретарь президента.

«Поэтому мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов», – подчеркнул Песков.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стратегия Москвы на налаживание связей с Киевом не изменится, несмотря на то, что сегодняшние отношения Украины и России противоречат всей многолетней истории взаимоотношений двух народов.

Ранее Песков поведал об установившемся между Путиным и Зеленским «эффективном» контакте.

Как сообщал «Новый День», вчера президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны, которая привела к геноциду еврейского народа.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»,– заявил Зеленский, намекая на совестко-германский пакт о ненападении 1939 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.20

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