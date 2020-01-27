Песков: Россия продолжит иди навстречу Украине вопреки «неприемлемым отношениям»

Стратегия Москвы на налаживание связей с Киевом не изменится, несмотря на то, что сегодняшние отношения Украины и России противоречат всей многолетней истории взаимоотношений двух народов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ни о каком изменении речи идти не может. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами», – цитирует Пескова ТАСС.

По его мнению, антироссийское поведение Киева не заставит Москву отказаться от движения на сближение с «Незалежной».

Пресс-секретарь добавил, что сегодняшнее положение, в котором оказались отношения Украины и России «неприемлемо и противоречит исторической логике, и на этом всегда основывалась стратегия Кремля, поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет».

Напомним, накануне Песков заявил об установившемся между Путиным и Зеленским «эффективном» контакте.

Как сообщал «Новый День», вчера вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в новогоднем поздравлении Путина Зеленским не было никакой искренности – «акт приветствия» российского лидера со стороны украинского президента был лишь «дипломатическим манёвром».

По его мнению, все действия Зеленского, которые внешне выглядят как «шаги навстречу Путину», делаются с целью направить «минский процесс» в выгодное Киеву русло.

Отметим, что предновогодний телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны.

Кроме того, Киев не оставляет попыток пересмотреть подписанные всеми сторонами Минские соглашения. В частности, Украина требует отдать ей контроль над границей до выборов в Донбассе и отказывается вносить в конституцию закон об особом статусе ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.20

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