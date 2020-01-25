Песков опроверг данные об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не обладает информацией относительно увольнения помощника главы страны Владислава Суркова. «Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Интерфаксу» в субботу.

По данным Суркова, так же нет никаких изменений политики страны в отношении Украины. «Любые рассуждения на эту тему – это личная точка зрения», – отметил пресс-секретарь президента, которого цитирует «Интерфакс».

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил В соцсетях, что, по его данным, Владислав Сурков уходит с госслужбы в связи с тем, что курс страны по отношению к Украине изменён.

По данным СМИ, Владислав Сурков в последние годы курировал по линии администрации президента отношения с ДНР и ЛНР.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 25.01.20

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