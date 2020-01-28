В Киеве уверены, что Зеленский уже не сможет запросто позвонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский, обвинив СССР в развязывани Второй мировой войны и Холокоста, нанёс сокрушительный удар установившимся было доверительным личным отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине эксперт по экономическим вопросам Александр Дудчак.

По словам Дудчака, открытая солидаризация Зеленского с фактически главным врагом России в Европе и инициатором пересмотра итогов Второй мировой войны польским президентом Анджеем Дудой сделало украинского президента абсолютно нерукопожатным для Кремля.

Кроме того, уверен эксперт, стоит ожидать кардинального пересмотра политики Москвы на украинском направлении.

«Дуда был в пределах ожидаемого. Зеленский – нет. Такого текста не ожидали бы даже от Порошенко. Зеленский догнал и перегнал. Тем самым он расставил всевозможные точки над «i»:

1. Ожидать от него перемен более не стоит.

2. Донбасс может расслабиться – в такую Украину его никто впихивать не будет, наоборот – появилась веская причина объявить Донбасс правопреемником домайданной Украины и настаивать на создании международного трибунала по бывшей Украине с новым Нюрнбергским процессом в отношении организаторов госпереворота и расстрелов на майдане.

3. Теперь сложно представить, что Зеленский сможет дозвониться президенту России.

Человек, плюющий на могилы своих достойных предков не достоин уважения. Ему ляхи с бандеровцами стали ближе большинства своих соотечественников. Знание истории на уровне идиота. Послевкусие мерзости от выступления не проходит уже сутки», – цитирует Дудчака «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что утверждение Владимира Зеленского об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны и Холокоста входит в противоречие с «робкой позитивной динамикой», наметившейся в отношениях президентов России и Украины.

Как сообщал «Новый День», вчера президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны, которая привела к геноциду еврейского народа.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста»,– заявил Зеленский, намекая на совестко-германский пакт о ненападении 1939 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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