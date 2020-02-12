Киев: Зеленский встретится с Путиным, когда посчитает нужным

Новый глава администрации президента Украины Андрей Ермак не исключил возможность встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Однако, по его словам, это зависит от желания украинского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Ермак заявил на брифинге для украинских телеканалов.

«Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент (Зеленский). Если он увидит, что эта встреча необходима, что она может стать шагом для получения действенных результатов от переговоров в «нормандском формате», мы этого не исключаем», – заявил он.

Вместе с тем, Ермак признал, что никаких предложений о встрече двух президентов из Москвы не поступало.

Отметим, накануне замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев сорвал выполнение резолюции декабрьской 2019 года встречи «нормандской четвёрки».

Проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

Как сообщал «Новый День», ранее известный на Украине эксперт по экономическим вопросам Александр Дудчак отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, обвинив СССР в развязывани Второй мировой войны и Холокоста, нанёс сокрушительный удар установившимся было доверительным личным отношениям с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Дудчака, открытая солидаризация Зеленского с фактически главным врагом России в Европе и инициатором пересмотра итогов Второй мировой войны польским президентом Анджеем Дудой сделало украинского президента абсолютно нерукопожатным для Кремля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.02.20

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