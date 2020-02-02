В ДНР призвали Киев не тешить себя иллюзиями насчёт сговорчивости Донбасса

МИД ДНР предостерегает Киев от лишних иллюзий в связи с якобы готовностью Донбасса согласовать особый статус ЛДНР до полного и последовательного выполнения Украиной каждого пункта «формулы Штайнмайера», прописанной в Минских соглашениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Никонорова подчеркунла, что изощрённые попытки Киева переписать Минские соглашения обречены на полный провал.

«Мы не имеем ничего против иллюзий господина Ермака (помощника президента Зеленского – прим. «НД») по поводу того, что Украина успеет согласовать с нами все правовые аспекты особого статуса до октября.

Однако нам сложно представить, как это удастся украинским представителям, поскольку сейчас Киев даже не предпринял ни одной попытки начать работу над интеграцией «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а это, по сути, начальный этап той работы, которую необходимо осуществить прежде, чем говорить о внеочередных выборах», – приводит РИА Новости слова главы МИД ДНР.

Напомним, в законе, который Украина обязана внести в конституцию в соответствии с Минскими соглашениями, говорится «о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «о недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Как сообщал «Новый День», законы об амнистии и об особом статусе Донбасса являются обязательной частью Минских соглашений наряду с отводом войск и прекращением огня на линии фронта. Только после этого могут состояться выборы в ДНР и ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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