Зеленский всё больше раздражает Францию

Президент Франции Эмманюэль Макрон приложил максимум усилий, чтобы «нормандский саммит» в Париже (9 декабря 2019 года) прошёл результативно и завершился конкретными договорённостями о разведении войск и полном прекращении огня в Донбассе.

Однако с тех пор президент Украины Владимир Зеленский не предпринял никаких конкретных шагов и не выступил ни с одной законодательной инициативой по реализации Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возмущении французских парламентариев поведением Киева рассказал украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин, недавно вернувшийся из Парижа, где прошла межпарламентская встреча стран «нормандской четвёрки».

По его словам, депутаты французского парламента выразили своё недоумение украинским коллегам в связи с затянувшейся паузой в реализации договорённостей.

«Ключевой мой вывод такой – во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в «Нормандском формате», зависла очередная пауза», – заявил Волошин.

Во Франции удивлены тем фактом, что Верховная рада обсуждает массу всевозможных президентских инициатив, кроме касающихся урегулирования конфликта в Донбассе.

«Были же конкретные договоренности, есть же коммюнике, должно было продолжиться разведение войск...

Идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части «Минских соглашений», – приводит слова Волошина «ПолитНавигатор».

Отметим, что в последние дни украинская армия усилила обстрелы Донецка и других населённых пунктов ДНР и ЛДНР.

Недавно по приказу командира украинской бригады на передовую прибыла группа снайперов, которая открыла огонь по позициям ДНР. Среди военнослужащих народной республики есть раненные и один погибший.

Симферополь, Валентин Карамазов

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