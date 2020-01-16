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Четверг, 16 января 2020, 18:11 мск

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Макрон подтвердил деструктивную роль Украины в отношениях ЕС-Россия

Фото: Reuters

Франция и Евросоюз сделали всё, чтобы остановить дальнейшее развитие российско-украинского конфликта. Несмотря на то, что ситуация окончательно не разрешена и заморожена, это не должно стать препятствием для полного восстановления европейско-российских отношений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с иностранными журналистами в Елисейском дворце.

Макрон подчеркнул, что у Киева больше нет оснований вставать между Россией и Европой, мешая возобновлению стратегического партнёрства и сотрудничества «от Атлантики до Владивостока».

«Если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы двигаться вперед, можно ждать долго. Это является определенной игрой, но не нашей», – решительно указал Макрон, имея в виду негативное поведение Украины и США (цитата по «Новой газете»).

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что весь комплекс стратегических отношений Евросоюза и России попал в зависимость от выполнения Минских соглашений сторонами украинского конфликта в Донбассе.

При этом ЛДНР выполняет взятые на себя обязательства, а Киев их игнорирует.

В результате из-за деструктивного поведения Украины блокируется развитие отношений между ЕС и Россией, подчеркнул Грушко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.20

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