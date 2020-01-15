МИД РФ обвинил Украину в подрыве стратегических отношений Европы и России

Весь комплекс стратегических отношений Евросоюза и России попал в зависимость от выполнения Минских соглашений сторонами украинского конфликта в Донбассе.

При этом ЛДНР выполняет взятые на себя обязательства, а Киев их игнорирует.

В результате из-за деструктивного поведения Украины блокируется развитие отношений между ЕС и Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на Гайдаровском форуме заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Замминистра отметил, что несмотря на некоторые подвижки в правильном направлении, Украина в целом делает абсолютно недостаточно для реализации Минских соглашений.

«Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно», – цитирует ТАСС Александра Грушко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.01.20

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