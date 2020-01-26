Киев собирается обсудить Донбасс и Крым с новым руководством ЕС

Делегация нового правительства Украины впервые встретится с обновлённым руководящим составом Евросоюза в рамках «Совета Ассоциации Украина-ЕС».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба украинского кабмина.

Встречи пройдут с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, которые недавно сменили, соответственно, Дональда Туска, Жан-Клода Юнкера и Федерику Могеррини.

Кроме торговли, экономики, вопросов юстиции и сфер безопасности, стороны отдельно обсудят «аннексированный» Крым, «противодействие российской агрессии в Донбассе» и выполнение Минских соглашений.

«Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии», – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Как сообщал «Новый День», недавно депутаты французского парламента заявили, что кроме обмена с Донбассом ограниченным числом пленных, президент Украины Владимир Зеленский не предпринял никаких конкретных шагов и не выступил ни с одной законодательной инициативой по реализации Минских соглашений после прошедшего саммита «нормандской четвёрки».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у Киева больше нет оснований вставать между Россией и Европой, мешая возобновлению стратегического партнёрства и сотрудничества «от Атлантики до Владивостока».

По его мнению, Франция и Евросоюз сделали всё, чтобы остановить дальнейшее развитие российско-украинского конфликта. Несмотря на то, что ситуация окончательно не разрешена и заморожена, это не должно стать препятствием для полного восстановления европейско-российских отношений.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.01.20

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