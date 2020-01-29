Еврокомиссия требует от России освободить Керченский пролив

Европейская комиссия открывает офис в Мариуполе и намерена добиваться от России обеспечения «свободного и беспрепятственного» прохода украинских судов через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь в Брюсселе на встрече украинского премьер-министра Алексея Гончарука с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосепом Боррелем и комиссаром Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Варгеи.

На совместной пресс-конференции по итогам заседания Жосеп Боррель заявил, что Евросоюз увеличил «поддержку Украины, чтобы помочь облегчить влияние российской дестабилизации в Азовском регионе», в связи с чем в ближайшее время будет открыт офис организации в Мариуполе.

«Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение судов в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», – заявил Боррель.

«Мы должны быть настойчивыми, и мы должны продолжать следить за тем, что там (в районе Крымского моста) происходит», – добавил глава европейской дипломатии.

Отметим, что погранслужба ФСБ не предъявляет никаких особых требований к украинским судам при пересечении Керченского пролива и останавливает их исключительно для предусмотренного установленными правилами досмотра, не делая исключений для экипажей из других стран.

Симферополь, Иван Капустин

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