«Ничего экстренного» – глава европейской дипломатии засобирался в Москву через Донбасс

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель объявил о намерении посетить Россию, а по пути заехать в Донбасс.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в хорватском Загребе по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС.

При этом Боррель поспешил уточнить, что предстоящий визит в Москву не носит чрезвычайного характера.

«Мы должны изучить сферы общих интересов, и с этой целью, в рамках этих принципов я совершу визит в Россию как можно скорее... Визит главы дипломатии ЕС в Россию не должен рассматриваться как нечто экстраординарное. Это нормально», – цитирует ТАСС главу дипломатии ЕС.

При этом он не исключил встречи с президентом России, если «будет иметь возможность».

«Если у меня будет возможность, и российские власти будут готовы иметь интенсивную программу встреч, конечно, я буду рад сделать это», – ответил дипломат на вопрос журналистов.

«Сначала я должен заехать на Украину... я планирую поехать в Донбасс», – уточнил он.

«Мы не находимся в моменте кризиса с Россией, поэтому мы можем ждать», – добавил Боррель, отвечая на вопрос о сроках поездки, хотя начал с того, что собирается это сделать «как можно скорее».

Напомним, в январе Жосеп Боррель заявлял, что Евросоюз увеличил «поддержку Украины, чтобы помочь облегчить влияние российской дестабилизации в Азовском регионе», в связи с чем в ближайшее время будет открыт офис организации в Мариуполе.

«Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственное и свободное прохождение судов в Азовское море и из него в соответствии с международным правом», – требовал европейский дипломат.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.03.20

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