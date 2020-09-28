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Понедельник, 28 сентября 2020, 15:01 мск

Новости Крым

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Европа преследует строителей Крымского моста

Фото: most.life

Послы Евросоюза согласовали без обсуждения расширение антироссийских санкций против лиц и организаций, участвовавших в проектировании и возведении Крымского моста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили европейские журналисты.

«Послы ЕС единодушно одобрили санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», – передают российские СМИ со ссылкой на корреспондента «Свободная Европа» Рикарда Йозвяка.

Источники отказались назвать фамилии россиян и названия организаций. Далее санкционный список поступит на рассмотрение Совета ЕС.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.09.20

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