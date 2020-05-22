Украина заявила о передаче в Международный трибунал очередного иска к России

Украина сегодня, 22 мая, передаст в Международный трибунал по морскому праву меморандум по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщил заместитель главы украинского МИД Евгений Енин.

Как уже сообщал «Новый День», 25 ноября 2018 года бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили границу России. На протяжении нескольких часов они совершали опасные маневры, игнорируя при этом требования российских пограничников остановиться. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы. Задержанным морякам предъявили обвинения в нарушении границы РФ, совершенном по предварительному сговору.

В Киеве керченский инцидент назвали «актом агрессии» России. Москва расценила происшествие как намеренную провокацию.

7 сентября 2019 года моряки вернулись на родину в рамках российско-украинского обмена заключенными, катера передали Украине в ноябре.

Сегодня замглавы МИД Украины Енин подписал меморандум с требованием, чтобы Россия выплатила материальную и моральную компенсацию. При этом конкретная сумма, по традиции, не называется.

«Мы можем говорить о структуре причиненного ущерба, – заявил Енин. – Первый элемент – это вред ВМС Украины за ремонт судов и невозможность их использования на протяжении одного года. Второй – это материальный и моральный ущерб нашим морякам».

По словам Енина, решение Международного трибунала по данному меморандуму моджет быть вынесено к 2023 году.

В России требования Украины по инциденту в Керченском проливе считают фарсом.

Киев, Платон Ефимчук

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