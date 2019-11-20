Киев обвинил Россию в краже унитазов с кораблей, задержанных в Керченском проливе

Главком ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в разорении кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Как уже сообщал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они проводили опасные маневры, игнорируя при этом требования российских пограничников.

Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. В конце мая трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

7 сентября моряки вернулись на родину в рамках российско-украинского обмена заключенными. Что касается кораблей, то Россия была готова вернуть их еще летом, но не смогла добиться от украинской стороны обещания относиться к ним как к вещественным доказательствам. 18 ноября корабли вернули Украине. По данным ТАСС, все три судна их списка вещдоков по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ исключены. Однако в МИД России утверждают, что корабли переданы Украине на ответственное хранение. Сегодня Воронченко заявил, что корабли все еще буксируют в направлении Одессы, так как своим ходом они идти не в состоянии: за время пребывания под арестом с них сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». «Мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», – цитирует Воронченко «Четвертый канал».

Киев, Платон Ефимчук

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