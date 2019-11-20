Зеленский вылетает в Очаков торжественно встречать возвращённые катера

Украинские военные суда, возвращённые Россией Киеву, прибыли в порт Очаков под Одессой.

Бронекатера «Никополь», «Бердянск» и вспомогательное судно «Яны Капу» доставили на буксире, так как они не могли передвигаться своим ходом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на берегу собралось множество зевак, которые спешат запечатлеть «исторический момент».

Сообщается, что встретить корабли пришли не только местные жители, но и ученики и педагоги очаковской школы-интерната, которые вывесили на берегу огромный флаг Украины.

Ожидается, что в ближайшие часы в Очаков, где состоится большое торжественное мероприятие, прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Фото жителей Очакова

Между тем, главком ВМС Украины Игорь Воронченко недоволен состоянием возвращённых судов. Он обвинил Россию в «разорении кораблей», задержанных в Керченском проливе.

«Идет буксирование, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян», – негодовал Воронченко.

По сообщениям других источников, российские военные сняли с арестованных судов-нарушителей средства навигации, радиостанции и боеприпасы.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.11.19

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