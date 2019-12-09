российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 декабря 2019, 15:56 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

ВМС Украины сформировали новый азовский дивизион кораблей

Скриншот видео ФСБ России

Военно-морские силы Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море, рассказал командующий ВМС страны Игорь Воронченко. В состав дивизиона вошли малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг», поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец». В качестве базы они будут использовать порты Бердянска и Мариуполя.

Как передает «Интерфакс-Украина», в перспективе состав дивизиона будет расширен за счет новых боевых единиц. До сегодняшнего дня надводные корабли Украины действовали в составе тактической группы «Тритон», уточнил Воронченко. На ее вооружении находилось два катера, а также «Донбасс» и «Корец».

Командующий ВМС Украины рассказал, что в дивизион должны были войти катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Эти суда были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года после незаконного пересечение государственной границы. Россия вернула корабли Украине, спустя год. Однако они оказались непригодны для использования из-за отсутствия вооружений, компьютерной техники, в том числе накопителей информации. Это оборудование является вещественным доказательством по уголовному делу, потому и было изъято российской стороной, пояснил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Также стало известно, что в состав ВМС Украины планируется включить катер класса «Гюрза-М», получивший название «Костополь». Данное судно будет использоваться для охраны и обороны портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод и усиления охраны госграницы.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 09.12.19

В Севастополе разгромили только что отремонтированное помещение Центра помощи детям-инвалидам. / Россия займет жесткую позицию на саммите «нормандской четверки» в Париже. / Эксперты назвали самые пьющие, курящие и употребляющие наркотики регионы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Крым созывает международный общественный трибунал по провокации в Керченском проливе

Украина подбила Литву, Швецию и Эстонию на антироссийское заявление по Азовскому морю

Унитазы украли по дороге: ФСБ опубликовала видео передачи «разграбленных» судов Украине

Зеленский вылетает в Очаков торжественно встречать возвращённые катера

Киев обвинил Россию в краже унитазов с кораблей, задержанных в Керченском проливе

Путин доложил Макрону о передаче арестованных судов Украине

Украина не удовлетворена возвращением военных кораблей и готовится наказать Москву

Метки / Украина

Россия займет жесткую позицию на саммите «нормандской четверки» в Париже

Американский Сенат готов признать Россию страной-террористом

В бундестаге пригрозили Киеву из-за позиции по «Северному потоку – 2»

«Хороший парень, но не орел»: Зеленский уедет с переговоров «нормандской четверки» ни с чем

В аварии с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

США отказали в военной помощи Украине в день разговора Трампа и Зеленского

Салливан назвал условия улучшения отношений России и США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Юг России, В мире, Политика, Россия, Технологии, Крым+Севастополь, Украина,