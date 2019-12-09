ВМС Украины сформировали новый азовский дивизион кораблей

Военно-морские силы Украины сформировали новый дивизион надводных сил в Азовском море, рассказал командующий ВМС страны Игорь Воронченко. В состав дивизиона вошли малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг», поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец». В качестве базы они будут использовать порты Бердянска и Мариуполя.

Как передает «Интерфакс-Украина», в перспективе состав дивизиона будет расширен за счет новых боевых единиц. До сегодняшнего дня надводные корабли Украины действовали в составе тактической группы «Тритон», уточнил Воронченко. На ее вооружении находилось два катера, а также «Донбасс» и «Корец».

Командующий ВМС Украины рассказал, что в дивизион должны были войти катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Эти суда были задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года после незаконного пересечение государственной границы. Россия вернула корабли Украине, спустя год. Однако они оказались непригодны для использования из-за отсутствия вооружений, компьютерной техники, в том числе накопителей информации. Это оборудование является вещественным доказательством по уголовному делу, потому и было изъято российской стороной, пояснил адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Также стало известно, что в состав ВМС Украины планируется включить катер класса «Гюрза-М», получивший название «Костополь». Данное судно будет использоваться для охраны и обороны портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод и усиления охраны госграницы.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 09.12.19

В Севастополе разгромили только что отремонтированное помещение Центра помощи детям-инвалидам. / Россия займет жесткую позицию на саммите «нормандской четверки» в Париже. / Эксперты назвали самые пьющие, курящие и употребляющие наркотики регионы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»