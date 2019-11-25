Крым созывает международный общественный трибунал по провокации в Керченском проливе

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, организованной Украиной в Керченском проливе. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Как уже сообщал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они проводили опасные маневры, игнорируя при этом требования российских пограничников.

Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. В конце мая трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

7 сентября моряки вернулись на родину в рамках российско-украинского обмена заключенными. 18 ноября завершился процесс передачи кораблей.

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе – международная ассоциация «Таврида». Заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.

«Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась, – цитирует Молохова РИА «Норвости». – Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права».

Молохов считает, что трибунал позволит убедительно и публично разоблачить предвыборную провокацию бывшего президента Украины Петра Порошенко и, таким образом, перейти в наступление на юридическом фронте.

«В рамках трибунала предполагается провести своеобразный «следственный эксперимент» – проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию», – подчеркнул Молохов.

По предварительному плану, обсуждение инцидента будет проходить в несколько сессий продолжительностью несколько дней каждая, и первую из них предлагается провести в России, неподалеку от места провокации.

«Трибунал по Керченской провокации нельзя будет считать полноценной заменой официального судебного процесса, – подчеркнул Молохов, – однако он призван серьезно повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран «третьего мира» в пользу России».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.11.19

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