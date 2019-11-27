Украина выставит России миллионы долларов за «угробленные» бронекатера

Киев занимается оценкой «нанесённого Россией ущерба» возвращённым военным судам, участвовавшим в «керченской провокации» в ноябре прошлого года.

Пока речь идёт о сумме 2,3 миллиона долларов, но она может существенно возрасти после более тщательного (комплексного) технического осмотра судов украинскими специалистами кораблестроительной отрасли страны, военно-морских сил и «Укроборонпрома».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в Вене Игорь Лоссовский.

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению. Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки», – цитируют киевские СМИ украинского дипломата.

Напомним, ранее командующий украинским флотом Игорь Воронченко заявил об «угробленном» состоянии возвращённых судов и отсутствующих на них «плафонах, розетках и унитазах».

Версию «разорения» кораблей поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако позже ФСБ России опубликовала видео акта приёма-передачи украинских кораблей, на котором видно, что украинская сторона удовлетворена состоянием плафонов и розеток, а также наличием унитазов.

В то же время, адвокат украинских моряков-нарушителей Николай Полозов заявил, что в настоящий момент в России в качестве вещественных доказательств хранятся оружие и личные вещи моряков, боеприпасы к корабельному вооружению и навигационное оборудование возвращённых Украине катеров.

«Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование... Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России», – сообщил Полозов.

По его словам, возвращённые военные суда также продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и, согласно договорённостям, переданы Киеву на ответственное хранение.

«Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств», – пояснил адвокат.

В ином случае, подчеркнул Полозов, Россия в праве заявить в Международный трибунал ООН по Морскому праву о нарушении Украиной хода следствия.

К слову, 24 украинских моряка также были отпущены Москвой на Украину с условием являться на допросы по делу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.11.19

Ни климата, ни экологии... Минобороны предлагает доплачивать за вредность служащим в Крыму. / Транзит – только на наших условиях: Киев рассчитывает добить Москву после победы над Газпромом в Швеции. / ГТС Украины оказалась на грани банкротства. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»