Унитазы украли по дороге: ФСБ опубликовала видео передачи «разграбленных» судов Украине

ФСБ России ответила на претензии ВМС Украины по возвращенным кораблям.

Как уже сообщал «Новый День», накануне главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что за время пребывания кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, под арестом в Крыму с них сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». И пригрозил: «Мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому».

Версию разорения кораблей поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, как-то невнятно: «То, что мы увидели, действительно не хватает... и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом – и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения». В ответ ФСБ России опубликовало видео передачи украинской стороне бронекатеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу».

Камера сначала исследует корабли снаружи,

затем попадает внутрь: сначала в рубку,

потом в каюты,

затем в гальюн – унитазы на месте и все остальное, включая шторку для душа, тоже.

На заключительных кадрах представитель российской стороны заполняет акт приема-передачи, а представитель Украины внимательно следит за тем, что он пишет.

В заключении стороны желают друг другу всего доброго и мирно расходятся.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны» – говорится в сообщении.

Так же на видео запечатлена процедура подписания актов приема-передачи.

«На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны» – заявили в ФСБ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.11.19

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