Зеленский позвонил Путину и потребовал вернуть снятое с кораблей оборудование

Президенты России и Украины провели телефонный разговор по инициативе Киева.

Во время беседы Владимир Зеленский потребовал от Путина вернуть вооружение и оборудование военных судов, участвовавших в керченской провокации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбуке.

«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Глава украинского государства подчеркнул важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на этих судах.

Также во время разговора стороны коснулись вопросов газовых переговоров в трёхстороннем формате Украина – Россия – ЕС», – говорится в сообщении украинской президентской администрации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.11.19

Украина конфискует транзитный российский газ, идущий в Европу без контракта. / Глава украинского генштаба намекнул на угрозы, пострашнее «российской агрессии». / Премьер Финляндии шантажировал Медведева «украинским вопросом». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»