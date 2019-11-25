Зеленский позвонил Путину и потребовал вернуть снятое с кораблей оборудование

Президенты России и Украины провели телефонный разговор по инициативе Киева.
Во время беседы Владимир Зеленский потребовал от Путина вернуть вооружение и оборудование военных судов, участвовавших в керченской провокации.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбуке.
«Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Глава украинского государства подчеркнул важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на этих судах.
Также во время разговора стороны коснулись вопросов газовых переговоров в трёхстороннем формате Украина – Россия – ЕС», – говорится в сообщении украинской президентской администрации.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 26.11.19
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