Время публичных фантазий: украинский моряк заявил, что потерял трусы в «керченском инциденте»

19-летний украинский моряк Андрей Эйдер пожаловался на пропажу 19 трусов, которые он брал с собой на бронекатер «Бердянск» для прорыва через Керченский пролив в ноябре прошлого года в составе группы украинских военных судов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», молодого человека, сдавшегося в плен российским пограничникам во время задержания, удивило, почему спустя год вместе с катерами Россия так и не вернула ему нижнее бельё.

«У меня осталась всего одна пара нижнего белья, а было там штук 20… Вот зачем вам бывшие в употреблении труселя? Вот этого никогда не пойму», – посетовал Эйдер.

При этом украинский моряк не допустил мысли, что от его несвежих трусов, если они вообще существовали, могли попросту брезгливо избавиться.

Напомним, ранее главком ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что за время пребывания военных судов под арестом в Крыму с них сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы».

Версию разорения кораблей поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.

Позже ФСБ России опубликовала видео акта приёма-передачи украинских кораблей, на котором видно, что украинская сторона удовлетворена состоянием плафонов и розеток, а также наличием унитазов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.11.19

Госдеп: НАТО не будет воевать с Россией за Украину. / Миллер посрамил синоптиков: на Украину надвигаются московские морозы. / В Крыму прекратили расследование гибели руководителя УФАС. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»