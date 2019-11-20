Зеленский потребовал от Москвы вернуть корабельные унитазы – и ждёт ответа

Украина готовит обращение к России с требованием вернуть недостающее оборудование на возвращённых военных судах, участвовавших в керченской провокации в ноябре прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным некоторых российских источников, с кораблей, до передачи украинской стороне, предварительно было снято навигационное оборудование, радиостанции и боеприпасы к вооружению. Само корабельное вооружение осталось на судах.

Однако Украина, в лице командующего флотом «Незалежной», заявила об ужасном, «раскуроченном» состоянии судов и отсутствующих «плафонах, розетках и унитазах». Причём своё заявление военачальник сделал во время подхода кораблей к украинским берегам.

Эту версию обтекаемо подтвердил прибывший сегодня встречать катера в Очаков президент Украины владимир Зеленский.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера. То, что мы увидели, действительно не хватает... и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом – и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения.

Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули всё, что там есть», – заявил Зеленский после осмотра судов вместе с военным начальством.

При этом он пообещал «вернуть в строй» катера за три месяца.

«Мы говорили с господином Воронченко ( Игорь Воронченко – командующий ВМС Украины), где-то три месяца и всё будет на ходу», – заверил Зеленский.

Между тем, по мнению экспертов, перед передачей, до выхода украинских судов из керченского порта, на них обязательно должны были побывать украинские «приёмщики» и совместно с российской стороной составить акт приёмки-передачи, а в случае недостачи – зафиксировать всё в совместном документе.

Почему Киев не заявил о «пропаже унитазов» сразу, до отплытия кораблей, неизвестно. Некоторые эксперты подозревают, что элементы оснащения судов могли быть сняты украинскими членами судов сопровождения уже в ходе транспортировки.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 20.11.19

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