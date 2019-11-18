Передачи Украине кораблей, участвовавших в керченской провокации, завершена

Процесс передачи Украине кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, завершен.

В данный момент украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» транспортируют катера «Бердянск» «Никополь» и буксира «Яны Капу» в направлении материковой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинских ВМС.

Как уже сообщал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они проводили опасные маневры, игнорируя при этом требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. В конце мая трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

7 сентября моряки вернулись на родину в рамках российско-украинского обмена заключенными. Что касается кораблей, то Россия была готова вернуть их еще летом, но не смогла добиться от украинской стороны обещания относится к ним как к вещественным доказательствам. На сегодняшний день, по данным ТАСС, все три судна их списка вещдоков по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ исключены. Однако в МИД России утверждают, что корабли переданы Украине на ответственное хранение.

Киев заявляет, что в полном объеме расследует дело о причастности к провокации в Керченском проливе экс-президента Украины Петра Порошенко.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 18.11.19

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