Путин доложил Макрону о передаче арестованных судов Украине

Президент РФ Владимир Путин проинформировал в телефонном разговоре президента Франции Эмманюэля Макрона об успешной передаче Киеву задержанных годом ранее украинских военных кораблей, нарушивших российскую морскую границу в акватории Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», главным вопросом беседы, по версии Кремля, было обсуждение ситуации на Украине в свете подготовки к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина).

«Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате»... С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений», – сообщили в Кремле.

Кроме того, стороны подчеркнули важность принятия Украиной закона об особом статусе Донбасса.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», – говорится в сообщении.

«Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года», – отчитались в Кремле.

Между тем, как сообщал «Новый День», Украина не удовлетворена возвращением военных кораблей и готовится наказать Москву.

Сегодня замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу «Украина против РФ» Елена Зеркаль заявила, что Киев не откажется от судебного преследования России за арест украинских моряков и трёх военных судов, а их добровольное возвращение не является поводом для отмены исков в международный трибунал ООН.

«Пока корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», – заявила Зеркаль.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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