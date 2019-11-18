Украина не удовлетворена возвращением военных кораблей и готовится наказать Москву

Киев не откажется от судебного преследования России за арест украинских моряков и трёх военных судов в ноябре прошлого года во время «керченского инцидента». Их добровольное возвращение Москвой не является поводом для отмены исков в международный трибунал ООН.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу «Украина против РФ» Елена Зеркаль.

По её словам, украинская сторона намерена «доказать всему миру и арбитражному трибуналу», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным», и продолжит настаивать на свободном порядке пересечения украинскими военными судами прохода под Крымским мостом.

«Пока корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой, в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей», – заявила Зеркаль.

Напомним, ранее замминистра сообщила, что расходы Украины в международных судах против России в 2018 году составили 6 миллионов долларов, а судебные издержки на 2019 год зависят от желания Киева продолжать оспаривать статус Керченского пролива.

«Если мы продолжим вести дело, которое касается иммунитета военных кораблей и неправомерности действий России, связанных с задержанием украинских военных кораблей и экипажей, то это будет одна сумма, если не продолжим – другая», – заявила замглавы МИД Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.11.19

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