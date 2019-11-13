Украина через ООН требует у России деньги, но до сих пор не знает, сколько хочет

Украина рассчитывает, что суд ООН поможет добиться компенсации от России за нарушения двух международных конвенций. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Как уже сообщал «Новый День», Международный суд ООН в Гааге проводил слушания по иску Киева в два этапа: 3 и 4 июня, а затем 6 и 7 июня 2019 года. Российская сторона настаивала, что иск Украины должен быть отклонен, поскольку не подпадает под юрисдикцию международного суда.

Тем не менее, 8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по этому делу.

«Мы просим суд, во-первых, установить факт нарушения. Во-вторых, прекратить нарушение, а в-третьих, компенсировать все убытки, связанные с этим нарушением», – заявила Зеркаль.

Вместе с тем, украинская сторона до сих пор не может озвучить даже приблизительную сумму требуемой компенсации: «Убытки еще подсчитываются. Они будут представлены в цифрах на последнем этапе, когда судом будут установлены конкретные факты нарушений», – сообщила замглавы МИД Украины.

Предполагается, что судебные разбирательства по этим искам начнутся не ранее 2022 года.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.11.19

Москва проверяет заявку Крыма на модернизацию энергосистемы – не слишком ли много хотят. / Киев выставил Назарбаева «неконкретным» человеком. / Киев: Судебные процессы против России стоят Украине миллионы долларов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»