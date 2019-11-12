Киев: Судебные процессы против России стоят Украине миллионы долларов

Киевские журналисты вынудили ответственную за украинскую евроинтергацию чиновницу озвучить расходы «Незалежной» на судебные тяжбы с Россией в международных инстанциях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу «Украина против РФ» Елена Зеркаль заявила, что расходы зависят от «интенсивности работы за год».

«Если в этом году у нас была подготовка нашего искового заявления по делу, которое касается иммунитета военных кораблей (при прохождении Керченского пролива), слушания в Гамбурге, затем – два раунда слушаний в Гааге по юрисдикции по делу, в котором сейчас принято решение, и еще по делу, которое касается прав Украины как прибрежного государства, то действительно, в этом году у нас сумма 6 млн долларов в год», – призналась Зеркаль.

По её словам, сумма судебных издержек на следующий год зависит от желания Украины продолжать оспаривать статус Керченского пролива.

«На следующий год конечно эта сумма будет меньше, поскольку работы будет гораздо меньше. Если мы продолжим вести дело, которое касается иммунитета военных кораблей и неправомерности действий России, связанных с задержанием украинских военных кораблей и экипажей, то это будет одна сумма, если не продолжим – другая», – добавила замглавы МИД Украины.

Напомним, сегодня Международный суд ООН признал за собой право рассмотреть иск Украины, которая обвиняет Россию в «финансировании терроризма в Донбассе и расовой дискриминации в Крыму».

Суд, по словам Зеркаль состоится не раньше 2022 года.

Симферополь, Иван Капустин

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