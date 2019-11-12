В Киеве предположили, когда состоится суд ООН «Украина против России»

Международный суд ООН по иску Украины против России за «финансирование терроризма в Донбассе и расовую дискриминацию в Крыму» состоится не раньше 2022 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции, агент Украины по делу «Украина против РФ» Елена Зеркаль.

«Если подсчитывать соответственно с установившейся практикой суда, то в декабре следующего года Россия должна подать приблизительно такое же количество документов в суд. После этого суд должен предоставить нам право на изучение и реакцию на эти документы. Обычно это три-четыре месяца. Если будет такое количество, может быть до полугода. После нашей реакции дадут какой-то срок для реакции РФ на нашу реакцию и уже после этого будут назначены слушания. Действительно, решение ожидается не ранее 2022 года, а возможно, и начала 2023 года», – прогнозирует Зеркаль.

При этом она уверенно заявляет, что Россия виновата в катастрофе малазийского Боинга и «терактах» на территории Украины.

«Это наше моральное обязательство доказать, что Россия и российские должностные лица виновны в уничтожении «Боинга» MH-17, поставке оружия на территорию Украины, при помощи которого были осуществлены теракты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове, и все это происходило при финансовой поддержке российских должностных лиц и что они знали, ради чего они дают это оружие и поддержку», – сообщила Зеркаль.

Напомним, ранее в Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) состоялись устные слушания по жалобе Украины о нарушении прав человека в Крыму в период с февраля по март 2014 года.

11 сентября Украина обвинила Россию в нарушении 12 статей Конвенции по правам человека и протоколов к ней. Киев утверждает, что Россия насильно распространила на Крым свою юрисдикцию, навязала жителям полуострова гражданство, убивала украинских военных, силовиков и гражданских лиц, пытала местных жителей, преследовала журналистов, крымских татар, православных священников, отбирала имущество и так далее.

Между тем, Россия обвиняет Украину в экоциде крымчан и собственного народа.

Есть все основания, чтобы возбудить в отношении властей Украины уголовное дело по статье об экоциде. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Как сообщал «Новый День», после вхождения Крыма в состав России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, лишив водоснабжения северную часть полуострова. Это не только поставило под угрозу жизнь и здоровье значительной части крымчан, но и нанесло серьезный вред украинским территориям.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.11.19

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