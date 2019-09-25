Россия обвиняет Украину в экоциде крымчан и собственного народа

Есть все основания, чтобы возбудить в отношении властей Украины уголовное по статье об экоциде. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Как уже сообщал «Новый День», после вхождения Крыма в состав России, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, лишив водоснабжения северную часть полуострова. Это не только поставило под угрозу жизнь и здоровье значительной части крымчан, но и нанесло серьезный вред украинским территориям.

Водная блокада полуострова со стороны Украины привела к заболачиванию земель в Херсонской области и экологической катастрофе на химическом предприятии «Крымский титан» в Армянске в 2018 году. Руководство предприятия уже попросило российские власти возбудить против украинских чиновников уголовное дело по ст. 358 УК РФ «Экоцид».

Как отметил Молохов в ходе 42 сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, в действиях киевских властей усматривается состав преступления против мира и безопасности человечества. Также их действия расцениваются как покушение на массовое уничтожение растительного мира, отравление атмосферы и совершение иных действий, способных привести к экологической катастрофе.

«До сих пор Европейским судом по правам человека не принята к рассмотрению жалоба Красноперекопского рыбного комбината на действия Украины, связанные с водной блокадой Крыма», – цитирует российского эксперта РИА «Новости».

Молохов призвал спецдокладчика ООН о праве на развитие Саада Альфарарги обратить внимание на продолжающееся со стороны Киева нарушение права на развитие жителей Крымского полуострова, которое выражается в водной блокаде республики.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.09.19

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