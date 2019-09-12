ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Украины о нарушении прав человека в Крыму

​В Большой палате Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) состоялись устные слушания по жалобе Украины о нарушении прав человека в Крыму в период с февраля по март 2014 года.

Как уже сообщал «Новый День», иск был подан еще 5 лет назад, первые слушания были назначены на февраль текущего года, но потом были перенесены. В исковых заявлениях утверждается о «множественных нарушениях Россией «Европейской конвенции прав человека» на Крымском полуострове.

11 сентября Украина обвинила Россию в нарушении 12 статей Конвенции по правам человека и протоколов к ней. Киев утверждает, что Россия насильно распространила на Крым свою юрисдикцию, навязала жителям полуострова гражданство, убивала украинских военных, силовиков и гражданских лиц, пытала местных жителей, преследовала журналистов, крымских татар, православных священников, отбирала имущество и так далее.

Первым свою позицию изложил заместитель министра юстиции РФ, уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин:

«Это политическая жалоба. Упор делается на то, каким образом Крым был присоединен к России. Российские солдаты лишь предотвращали насилие и не осуществляли эффективный контроль или юрисдикцию на территории Крыма».

Он отметил, что российские военнослужащие находились на полуострове законно – в рамках соглашения Украины и России по Черноморскому флоту, напомнил, что один из лидеров украинского протеста Олег Тягнибок призывал залить Крым кровью, и именно это сыграло роль при принятии местными властями решения о проведении референдума по вопросу изменения государственного статуса республики.

Гальперин подчеркнул, что в докладе Украины собраны достаточно серьезные обвинения, но нет ни конкретных фактов, ни имен предполагаемых жертв. По его словам, на самом деле в Крыму никто не проводил заявленного расследования, а свидетельские показания начали собирать только через 3 года обсуждаемых событий.

«Принятие этой жалобы откроет ящик Пандоры. Если это дело признают приемлемым для рассмотрения, этот суд наводнят новые политически чувствительные дела, которые помешают работе системы Совета Европы», – сказал Гальперин.

О том, что украинская жалоба не отвечает критериям допустимости заявил и британский юрист, королевский советник Майкл Суэйнстен, представляющий интересы российской стороны, подчеркивая: в деле нет первичных доказательств, зато повторяются пропагандистские лозунги, преследующие политические мотивы. «Это не входит в юрисдикцию данного суда», – отметил Суэйнстен.

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил об общей линии «репрессий» и преследовании крымских татар и украинских священнослужителей, противящихся переходу полуострова в состав России.

Британский барристер Бен Эмерсон, представляющий Укриану, призвал привлечь Россию к ответственности «не в качестве территориального суверена, но в качестве оккупирующей державы». При этом юрист подтвердил, что расследования в Крыму не проводилось, но обвинил в этом российскую сторону, которая, по его словам, заблокировала доступ на полуостров украинским следователям и представителям общественных организаций.

«Если суд примет аргументы Российской Федерации, это нарушит один из основополагающих принципов – запрет на использование силы любым государством на суверенной территории другого государства без санкции ООН», – заявил Эмерсон.

Разбирательство вступило в фазу изучения аргументов сторон. Отметим, что пока речь идет не о0 рассмотрении обвинений, выдвинутых Украиной, по существу, а о приемлемости данной жалобы.

Москва, Игорь Юров

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