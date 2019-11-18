Началась процедура передачи Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе

Процедура передачи Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад, началась.

Как уже сообщал «Новый День», Москва отдает Киеву катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые являлись вещественными доказательствами по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Процесс передачи проходит в нейтральных водах в 30 километрах от крымского мыса Такиль.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 18.11.19

В Крым пришла первая партия продуктов из Сирии. / В Крыму ввели запрет на посещение лесов. / Крымчане обеспокоены проблемами с сотовой связью. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»