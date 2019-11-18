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Понедельник, 18 ноября 2019, 13:25 мск

Новости Крым

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Началась процедура передачи Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе

Процедура передачи Украине кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад, началась.

Как уже сообщал «Новый День», Москва отдает Киеву катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые являлись вещественными доказательствами по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Процесс передачи проходит в нейтральных водах в 30 километрах от крымского мыса Такиль.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 18.11.19

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