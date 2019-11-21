Украина не имеет права ремонтировать и эксплуатировать возвращённые Россией бронекатера

Украинские военные суда, участвовавшие в керченской провокации, переданы Украине на ответственное хранение и являются вещественными доказательствами по делу о «керченском инциденте», которое, согласно УПК РФ, ещё не завершено.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил адвокат украинских моряков-нарушителей Николай Полозов.

В данный момент в России в качестве вещественных доказательств хранятся оружие и личные вещи моряков, боеприпасы к корабельному вооружению и навигационное оборудование катеров.

«Было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радиоонавигационное оборудование... Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России», – сообщил Полозов.

По его словам, возвращённые накануне военные суда также продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и, согласно договорённостям, переданы Киеву на ответственное хранение.

«Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств», – пояснил адвокат.

В ином случае, подчеркнул Полозов, Россия в праве заявить в Международный трибунал ООН по Морскому праву о нарушении Украиной хода следствия. К слову, 24 украинских моряка также были отпущены Москвой на Украину с условием являться на допросы по делу.

«Конечно, следователь может приостановить расследование дела, УПК позволяет это сделать, когда место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. Но это развитие ситуации нас не устроит, и мы будем его обжаловать. Возможно, что дело все-таки уйдет в суд и если моряки не приедут, то будут объявлены в розыск и тогда судебное разбирательство пройдет в заочной форме. В любом случае, все будет понятно только после того, как мы завершим ознакомление с материалами дела», – пояснил адвокат.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в нарушение соглашения уже пообещал «вернуть в строй» катера за три месяца.

«Мы говорили с господином Воронченко ( Игорь Воронченко – командующий ВМС Украины), где-то три месяца и всё будет на ходу», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.11.19

В Крыму подросток скончался во время урока. / «Нормандский саммит» для галочки: в Киеве объяснили, почему Россия уже победила в Донбассе. / В Крыму растут показатели распространения бешенства. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»