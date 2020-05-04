На Украине требуют прославить украинский буксир за «героическое сопротивление пограничной армаде РФ»

На Украине через полгода после освобождения отремонтирован буксир-нарушитель «Яны Капу», который вместе с двумя бронекатерами в ноябре 2018 года был послан Петром Порошенко на прорыв российской границы в Керченском проливе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о восстановлении судна, повреждённого российским пограничным катером «Дон» в момент принудительного задержания, сообщила пресс-служба военно-морских сил Украины.

Командир буксира мичман Юрий Будзило вновь повторил тезис украинской пропаганды о том, что со старого судна россияне якобы «разворовали оборудование», сообщает «ПолитНавигатор».

«Восстановили те места, которые повредили россияне при попытке нас остановить. Чтобы буксир вышел в море и мог выполнять поставленные задачи, возобновили оборудование, которое разворовали россияне», – бодро доложил Будзило, который в числе других 24 украинских моряков бесславно сдался российским пограничникам.

Между тем, в комментариях к сообщению украинские пользователи требуют прославить украинское судно и наградить буксир каким-нибудь почётным боевым вымпелом. Комментаторы утверждают, что «Яны Капу» героически «нанес повреждение» атаковавшему его российскому пограничному катеру.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.05.20

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